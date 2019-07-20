“وكلاء السياحة والسفر” تعقد دورة في مجال التسويق الرقمي

عمّـــان– عقدت جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية في مقر الجمعية دورة تدريبية متخصصة لموظفي المكاتب السياحية في مجال التسويق الرقمي وبمشاركة عشرين مكتب سياحة وسفر.

وتستهدف الدورة العاملين من مكاتب السياحة والسفر في مجال التسويق والمبيعات والبرمجيات والحجوزات وستتركز الدورة مواضيع “التسويق الرقمي وتطوير البرمجيات”.

ويحاضر فيها احد ابرز المتخصصين في هذا المجال وتشمل عدة محاور منها التسويق الرقمي، والتسويق عن طريق محركات البحث ، إدارة إعلانات جوجل المدفوعة، والتسويق باستخدام شبكات التواصل اجتماعي ، والمبيعات الرقمية وغيرها من المحاور التي تهم مكاتب السياحة.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التي ستقوم الجمعية بطرحها بهدف تعزيز قدرات العاملين في مكاتب السياحة ورفع مستواهم المهني واكسابهم المعرفة اللازمة لمجاراة التطور المستمر في في قطاع السياحة وتستهدف مكاتب السياحة بمختلف تخصصاتهم من مكاتب سياحة وافدة وصادرة وحج وعمرة وتذاكر سفر.