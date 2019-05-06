عمان– أشادت جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية بالزيادة التي شهدتها اعداد زوار مدينة البترا من الاجانب خلال شهر نيسان من العام الحالي والذي سجل رقما قياسيا، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا المدينة 138100 سائح منهم ما يقارب 119078 سائح أجنبي وبزيادة مقدارها 38% مقارنة مع العام الماضي.

وثمنت الجمعية في بيان صحافي لها على الدور الأساسي والفعال لمكاتب السياحة الوافدة في تحقيق هذه الزيادة نتيجة العمل الدؤوب الذي قدمته هذه المكاتب، كما تدعو الجمعية القطاع العام والخاص بضرورة العمل على تحسين البنية السياحية الاساسية بمختلف أشكالها في البتراء والجنوب وفي شمال المملكة ايضا وعدم التركيز فقط على العاصمة لاسيما المنشآت الفندقية والنقل السياحي وتشجيع الاستثمار والاعفاءات الجمركية وبما يسهم في زيادة القدرة الاستيعابية وتحسين الظروف الملائمة للسياحة في الاردن.

ومن جهة اخرى اشارت الجمعية بأن هذه الزيادة قد لا تكون ايجابية بالمقارنة مع القدرة الاستيعابية الفعلية للزوار في مدينة البتراء حسب تقارير المنظمات العالمية وخصوصا تمركز الزوار في منطقة الخزنة لذا يجب الاستعجال في انجاز الممر الخلفي لخروج الزوار من خلاله ويجب عمل دراسة تحليلية متخصصة للانعكاس المترتب على جعل زيارة البتراء والاردن في إطار الكلف المنخفضة وتأثيره العام.

وهنا تتوجه جمعية وكلاء السياحة والسفر للمسؤولين عن منظومة السياحة برمتها في الاردن بالتساؤل ماذا نريد من السياحة خلال العشرة سنوات القادمة؟ هل نريد زيادة في الاعداد أم نريد تطوير السياحة وتطوير البنية التحتية وزيادة الإيرادات للأردن بشكل عام؟ حيث أن الزيادة في الأعداد ليست بالضرورة هي زيادة بالاتجاه الصحيح إذا لم تنسجم مع تطوير البنية التحتية السياحية لجميع المناطق السياحية في الاردن لتتناغم مع هذه الزيادة المضطردة والمنظورة في السنوات القادمة