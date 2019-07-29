أخبار محلية

“وكلاء السياحة والسفر” و”الاياتا” تبحثان سبل التعاون ومعالجة التحديات

منذ يومين
جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر الأردنية
جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر الأردنية

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عمان – بحث رئيس جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر الأردنية محمد سميح مع المدير الإقليمي لمنظمة “الاياتا” في منطقة الشرق الأوسط محمد لطفي آلية التعاون ومعالجة التحديات التي تواجة وكلاء السفر .

وناقش الجانبين خلال اللقاء مطلع الاسبوع الماضي في مبنى الجمعية بحضور نائب رئيس الجمعية تأهيل وكلاء السياحة و السفر للجيل الجديد من الخدمات المقدمة في الاياتا المزمع إطلاقها منتصف شهر أيلول المقبل.

واستضافت الجمعية ولأول مرة الاسبوع الماضي اجتماعات الاياتا مع شركات الطيران بالإضافة إلى الاجتماع المشترك بين وكلاء السفر وممثلي شركات الطيران العاملة في المملكة والمكون من سبع شركات وتمحضت تلك الاجتماعات التوجة لعقد ورشات تدريبية حول برامج الاياتا للوكلاء.

وأكدت الجمعية أن مجلس الإدارة حريص بشكل كبير على قضايا الوكلاء ومتابعتها بما يخدم مصالح الاعضاء وقضاياهم خاصة المشاكل ذات التأثير المباشر.

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