وكيل أعمال تيم يُهاجم ديوكوفيتش بعد إصابات كورونا في بطولته

فيينا – وجه هيرويج ستراكا، وكيل أعمال النمساوي دومينيك تيم، المصنف الثالث عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، انتقادات شديدة للصربي نوفاك ديوكوفيتش بسبب سلسلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في إطار بطولة ” أدريا تور” الخيرية التي كان ينظمها المصنف الأول عالميا الذي أكد إصابته أيضا.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة (دير شتاندرد) النمساوية الخميس، أشار ستراكا إلى الصربي باعتباره “الجاني” الرئيسي ويؤكد أن حدث بلجراد “ذهب في الاتجاه الخاطئ وكان سخيفا كحدث علاقات. وديوكوفيتش هو المسؤول”.

وأضاف وكيل أعمال تيم الذي دافع في الوقت نفسه عن مشاركة لاعبه في البطولة المثيرة للجدل أن ديوكوفيتش “بصفته رئيس لاعبي التنس، لم يقم بدوره. من وجهة نظر رابطة لاعبي التنس المحترفين، كان حدثا غير ضروري على الإطلاق”.

😅 Los memes se ceban con Novak Djokovic tras los contagios por coronavirus de su polémico torneo: "Vamos YOCOVID"https://t.co/VKQZmslX3y — ElDesmarque (@eldesmarque) June 25, 2020

وأقر ستراكا أنه “منذ البداية كان من الواضح أن هذا كان هراء. حتى لو كان مسموحا به. الجميع يعرف أنه كان أمرا غبيا، ولا يمكن لأي اعتذار أن يصلحه الآن”.

وقال “الشخص الوحيد الذي ينبغي أن يعتذر هو ديوكوفيتش لأنه قام بكل شيء. الآخرون كانوا هناك فحسب، ولم يقتلوا أحدا، لم يقم أي من المشاركين بدورهم كمثال (للمجتمع). هذا أمر محزن وصادق”، في إشارة للاعبين بما فيهم تيم نفسه الذي لم يعقب حتى الآن عما حدث في أدريا تور.

وقد جاءت نتائج اختبار تيم للفيروس التاجي سلبية ثلاث مرات بعد فوزه في مسابقة بلجراد في 14 يونيو/حزيران.(إفي)