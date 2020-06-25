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وكيل أعمال تيم يُهاجم ديوكوفيتش بعد إصابات كورونا في بطولته

منذ ساعة واحدة

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فيينا – وجه هيرويج ستراكا، وكيل أعمال النمساوي دومينيك تيم، المصنف الثالث عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، انتقادات شديدة للصربي نوفاك ديوكوفيتش بسبب سلسلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في إطار بطولة ” أدريا تور” الخيرية التي كان ينظمها المصنف الأول عالميا الذي أكد إصابته أيضا.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة (دير شتاندرد) النمساوية الخميس، أشار ستراكا إلى الصربي باعتباره “الجاني” الرئيسي ويؤكد أن حدث بلجراد “ذهب في الاتجاه الخاطئ وكان سخيفا كحدث علاقات. وديوكوفيتش هو المسؤول”.

وأضاف وكيل أعمال تيم الذي دافع في الوقت نفسه عن مشاركة لاعبه في البطولة المثيرة للجدل أن ديوكوفيتش “بصفته رئيس لاعبي التنس، لم يقم بدوره. من وجهة نظر رابطة لاعبي التنس المحترفين، كان حدثا غير ضروري على الإطلاق”.

وأقر ستراكا أنه “منذ البداية كان من الواضح أن هذا كان هراء. حتى لو كان مسموحا به. الجميع يعرف أنه كان أمرا غبيا، ولا يمكن لأي اعتذار أن يصلحه الآن”.

وقال “الشخص الوحيد الذي ينبغي أن يعتذر هو ديوكوفيتش لأنه قام بكل شيء. الآخرون كانوا هناك فحسب، ولم يقتلوا أحدا، لم يقم أي من المشاركين بدورهم كمثال (للمجتمع). هذا أمر محزن وصادق”، في إشارة للاعبين بما فيهم تيم نفسه الذي لم يعقب حتى الآن عما حدث في أدريا تور.

وقد جاءت نتائج اختبار تيم للفيروس التاجي سلبية ثلاث مرات بعد فوزه في مسابقة بلجراد في 14 يونيو/حزيران.(إفي)

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