وكيل بوغبا يبحث عن “حل مرضي” لجميع الأطراف

لندن – أعرب مينو رايولا وكيل أعمال الدولي الفرنسي بول بوغبا عن أمله في التوصل إلى “حل مرض” لجميع الأطراف في الأزمة المرتبطة برحيل لاعب الوسط الفرنسي من ناديه الحالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضح رايولا في تصريحات لإذاعة (توك سبورت) البريطانية أن النادي يعرف رغبة اللاعب منذ وقت طويل، مضيفاً: “اللاعب لم يفعل شيئا، كان محترما ومهنيا دائما”.

Trending: When Jose Mourinho sat on plane blasting Man Utd star Paul Pogba https://t.co/5BhBRg2CN3 — Man United News Now ⚽️ (@MUnitedNewsNow) July 9, 2019

واستطرد: “من المثير للأسف أن يوجّه بعض الأشخاص انتقادات دون معرفة جيدة للاعب، ويؤلمني أن النادي لم يتخذ موقفا إزاء هذا الوضع”.

وتأتي تصريحات رايولا بعدما أكد في صحيفة (ذي تايمز) مؤخرا أن الجميع يعرف رغبة باول بوغبا في الرحيل، حيث يرتبط اسم لاعب الوسط حاليا بريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ويوجد بوغبا حاليا مع زملائه في أستراليا، حيث يقيم مانشستر يونايتد الانجليزي معسكره التحضيري للموسم الجديد. (إفي)