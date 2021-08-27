وكيل رونالدو يتفاوض بشأن راتبه مع مانشستر سيتي

روما- أكدت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح أقرب من أي وقت مضى من الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعد دخول وكيله جورجي مينديش في مفاوضات متقدمة مع إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي لإتمام انتقاله خلال الساعات المتبقية من موسم الانتقالات الصيفية.

وتشير التقارير إلى أن السيتي قد دخل في مفاوضات مع رونالدو، بعد التأكد من عدم قدرته على التعاقد مع مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين، ورغبته في دعم الخطوط الأمامية بلاعب مميز، لدى رحيل نجمه السابق سرخيو أجويرو إلى برشلونة الإسباني.

وأوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أن رونالدو أخبر إدارة يوفنتوس رسميا برغبته في الرحيل، وأكد لزملائه أنه اقترب من الانتقال إلى فريق آخر، وأنه لن يواصل المسيرة مع “البيانكونيري” هذا الموسم.

وأضاف رومانو أن ميدنيش يتواصل في الوقت الحالي مع إدارة السيتي من أجل الاتفاق على راتب رونالدو، الذي سيكون أقل مما يتقاضاه حاليا مع يوفنتوس، والذي يقدّر بـ31 مليون يورو في الموسم الواحد، وفي حالة التوصل لاتفاق نهائي ستقدم إدارة “السيتيسنز” عرضا رسميا لليوفي من أجل الحصول على خدمات “صاروخ ماديرا” الذي ينتهي عقده مع فريق “السيدة العجوز” في يونيو/حزيران 2022.

وبالرغم من أن كل التقارير تفيد باقتراب انتقال رونالدو إلى السيتي، إلا أن باريس سان جيرمان الفرنسي مازال في الصورة، خاصة مع تزايد فرص رحيل نجم الفريق الشاب كيليان مبابي عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وفي حالة انتقال اللاعب الفرنسي إلى ريال مدريد، قد يفكر سان جيرمان من جديد في ضم النجم البرتغالي من أجل تكوين خط هجوم ناري مكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا ورونالدو. (إفي)