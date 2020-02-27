وكيل يوفيتش وبيانيتش يمثل أمام القضاء بسبب انتقالات خياليّة

مدريد – سيمثل وكيلا اعمال لاعبي كرة القدم المقدوني فالي رمضاني والصربي نيكولا دامياناتس أمام قاض اسباني، للتحقيق معهما بتهم تبييض الاموال والتهرب الضريبي في ما يتعلق بانتقالات مزيفة.

ويتشارك رمضان الذي يمثل الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الاسباني والبوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس الايطالي، مع دامياناتس في شركة “ليان سبورتس” احدى اكبر وكالات اللاعبين في العالم.

وقال بيان للحرس المدني الاسباني الثلاثاء: “تم إعادة ما لا يقل عن 10 ملايين يورو (10,89 ملايين دولار اميركي) الى اسبانيا من خلال شراء اصول فاخرة بينها عقارات ويخوت”.

وبحسب البيان نُفذت مداهمات في ممتلكات تابعة للمشتبه فيهما، وتبين ان “وكلاء أعمال بارزين” يرتبون عمليات انتقال مزيفة من خلال ناد قبرصي لتبييض الاموال والتهرب من الضرائب.

وبحسب الصحف الاسبانية التي نقلت عن مصدر قريب من التحقيق ، فان الوكلاء استخدموا نادي ابولون ليماسول للقيام بتلك الانتقالات المزعومة، ويهدف التحقيق الى معرفة اصول الاموال المستخدمة لشراء عقارات فاخرة في جزيرة مايوركا. (أ ف ب)