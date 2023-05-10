ولادة طفل مع ذراع ثالثة في ظهره (صورة)

في ظاهرة طبية نادرة للغاية وُلد رضيع في مستشفى بولاية راجستان بشمال الهند بثلاثة أيادي.

وكشف الفريق الطبي، وفق ما نقلت |”روسيا اليوم” عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن للطفل طرفين في مكانهما الطبيعي بالإضافة إلى ذراع ثالثة نشأت من ظهره.

وشخص الأطباء الحالة بما يعرف بـ”كثرة الأطراف” (polymelia)، وهو عيب خلقي بنتج عنه امتلاك المصاب لعدد أكثر من المعتاد من الأطراف، وهي حالة طبية نادرة، تم الإبلاغ عنها مرات قليلة في الأدبيات الطبية.

Baby in India is born with a third ARM growing from its back in rare phenomenon https://t.co/2GIfXYnUIm pic.twitter.com/u6NccyILRf — Daily Mail Online (@MailOnline) May 1, 2023

وأظهرت لقطات تم تداولها على الإنترنت أن الطفل يرقد على جانبه ويصرخ بينما يلمس شخص طرفه الإضافي.

وكانت “الذراع الثالثة” أقصر من الأذرع الأخرى، مع وجود يد في النهاية بها نحو ثلاثة أصابع فقط.

الى ذلك لم يتم الكشف عن اسم الطفل أو جنسه أو حتى ما إذا كانت الولادة طبيعية أم قيصرية. كما لم يذكر الأطباء كيف يمكن علاج الطفل، لكن في حالات سابقة كان يتم بتر الأطراف الزائدة.

وأشار تقرير الحالة إلى أن الطفل هو المولود الأول لأمه بروسوتا سومان. -وكالات

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