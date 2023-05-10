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ولادة طفل مع ذراع ثالثة في ظهره (صورة)

2:20 م2023-05-10
طفل حديث الولادة- تعبيرية
طفل حديث الولادة- تعبيرية

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في ظاهرة طبية نادرة للغاية وُلد رضيع في مستشفى بولاية راجستان بشمال الهند بثلاثة أيادي.

وكشف الفريق الطبي، وفق ما نقلت |”روسيا اليوم” عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن للطفل طرفين في مكانهما الطبيعي بالإضافة إلى ذراع ثالثة نشأت من ظهره.

وشخص الأطباء الحالة بما يعرف بـ”كثرة الأطراف” (polymelia)، وهو عيب خلقي بنتج عنه امتلاك المصاب لعدد أكثر من المعتاد من الأطراف، وهي حالة طبية نادرة، تم الإبلاغ عنها مرات قليلة في الأدبيات الطبية.

وأظهرت لقطات تم تداولها على الإنترنت أن الطفل يرقد على جانبه ويصرخ بينما يلمس شخص طرفه الإضافي.

وكانت “الذراع الثالثة” أقصر من الأذرع الأخرى، مع وجود يد في النهاية بها نحو ثلاثة أصابع فقط.

الى ذلك لم يتم الكشف عن اسم الطفل أو جنسه أو حتى ما إذا كانت الولادة طبيعية أم قيصرية. كما لم يذكر الأطباء كيف يمكن علاج الطفل، لكن في حالات سابقة كان يتم بتر الأطراف الزائدة.

وأشار تقرير الحالة إلى أن الطفل هو المولود الأول لأمه بروسوتا سومان. -وكالات

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