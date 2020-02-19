ولادة عملاق يدعى إرلينغ هالاند

دورتموند- “انسوا نيمار!، انسوا مبابي!، العملاق يدعى ارلينغ هالاند (19 عاما). بهذا العنوان العريض خرجت صحيفة “بيلد:” الألمانية واسعة الانتشار للتحدث عن الظاهرة النرويجي.

كانت الأنظار مسلطة خلال المواجهة بين بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي في ذهاب نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، على نجمي فريق العاصمة الفرنسية البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، لكن هالاند خطف الأضواء منهما بتسجيله هدفي فريقه الذي خرج فائزا قبل مباراة الاياب بعد ثلاثة اسابيع.

وجاء الهدف الأول من مسافة قريبة (69)، أما الثاني فكان قمة في الروعة عندما وصلته الكرة امامية خارج المنطقة فاطلقها صاروخية عجز حارس سان جرمان الكوستاريكي كيلور نافاس عن التصدي لها (77).

أما صحيفة “كيكر” الرياضية فخرجت بعنوان “ساعة المجد لهالاند”، التي أشارت إلى أنه وعلى الرغم من بلوغه التاسعة عشرة من عمره فقط، فقد سحب البساط من تحت اقدام نيمار ومبابي. ولم تقتصر الاشادة بالنجم النرويجي الصاعد الذي انتقل إلى دورتموند في فترة الانتقالات الشتوية الشهر الماضي قادما من سالزبورغ النمساوي على الصحف الألمانية بل تخطتها إلى الدول الأوروبي الأخرى.

وعلقت “ذا غارديان” على تألق هالاند بقولها “في الموسم الثالث من مشروع باريس، كانت كل الظروف مهيأة لكي يكون نيمار نجم الاحتفال في دوري أبطال أوروبا، كان متوقعا أن يطبع هذه الأمسية ببصمته الخاصة، لكن في الوقت الحالي لا أحد يستطيع إيقاف زحف ارلينغ هالاند”.

أما اسبانيا التي كالت المديح لنجميها الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على مدى عقد بكامله، فلم تتردد بالإشادة بالظاهرة الجديدة حيث قالت صحيفة “اس”: “ثمة موهوب جديد في دوري أبطال أوروبا: لننحني أمام هالاند وثنائيته المدهشة”.

وأضافت “جلس ارلينغ هالاند على مائدة مبابي وكسرها إلى نصفين. هذا الشاب لا حدود له”.

أما صحيفة “ليكيب” الفرنسية فاعتبرت أن “ظهور الموهبة الكبيرة لهالاند مخيفة”.

وفي المقابل، رأت “كورييري ديللو سبورت” الايطالية “لاعبا قادما من المريخ” يمتلك “قوة (كريستيان) فييري، هدوء (فيليبو) اينزاغي والبنية الجسدية (لوكا) لتوني”.

ولم تأت ثنائية هالاند في مرمى سان جرمان، وهي الأولى له في الأدوار الاقصائية من المسابقة القارية من العدم، لأنه رفع رصيده فيها إلى 10 اهداف بعد ان سجل ثمانية أهداف مدافعا عن ألوان ريد بول سالزبورغ النمساوي في دور المجموعات، ليتساوى في صدارة ترتيب الهدافين مع هداف بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وضرب هالاند بقوة منذ انتقاله إلى صفوف دورتموند الشهر الماضي، فقد سجل ثمانية أهداف في خمس مباريات في دوري بوندسليغا بينها ثلاثية بعد نزوله احتياطيا في أول مباراة رسمية له مع دورتموند.

وأشاد به مدرب سان جرمان الألماني توماس توخل بعد مباراة أول من أمس، بقوله “إنه وحش، يملك حضورا بدنيا هائلا وحيوية مدهشة”.

ويعد هالاند عملاقا بكل ما للكلمة من معنى (94ر1م)، لكنه يملك فنيات عالية، يتحرك جيدا ويتمتع بسرعة كبيرة حتى ان شبكة “سكاي ايطاليا” رصدت بأنه ركض 60 مترا في 64ر6 ثانية؛ أي بفارق 3 أعشار من الثانية عن الرقم القياسي العالمي.

هذا الصفات تجعل منه محاربا من الدرجة الأولى وتجسد عقلية الفايكينغز وهو اللقب الذي يطلق على شعب بلاده.

ويقول عنه مدربه في دورتموند السويسري لوسيان فافر “يملك ذهنية رائعة. عندما يهدر فرصة في التمارين، يشد شعره!” قبل أن يضيف “تسجيل هدفين في مرمى سان جرمان، أمر لا بأس به على الاطلاق”.-(أ ف ب)