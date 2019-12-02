ولادة نجم أردني جديد في “الفورمولا 4”

عمان – الغد – حقق السائق مناف حجاوي إنجازا مشرفا للأردن في بطولة الإمارات للفورمولا 4 للمرة الأولى في تاريخه، في البطولة التي أقيمت كأحد سباقات الدعم لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 للعام الحالي في حلبة مرسى ياس – أبو ظبي.

وتعد بطولة الإمارات للفورمولا 4، بالنسبة لغالبية السائقين الناشئين، أول بطولة للسيارات أحادية المقاعد، بعد مرحلة سباقات الكارتينغ، وتقام فعالياتها في الإمارات دوريا كل عام منذ انطلاقها للمرة الأولى العام 2016.

ويستعد السائقون الآن لموسم 2020 الذي ينطلق في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل في حلبة دبي أوتودروم، بالإضافة الى بطولة أوروبا للفورمولا 4.

وحل السائق مناف حجاوي خلال السباق الأول في المركز الرابع، بعد منافسة قوية بينه وبين السائقة الإماراتية آمنة القبيسي، والسائق الإيطالي نيكولا مارين انجيلي، والهولندي تيجمان فان دير والبرتغالي رودريجو الميدا.

وضغط البطل مناف حجاوي بقوة كبيرة في السباق الثاني على السائق البريطاني أليكس كونور، إلا أن الأخير وبالرغم من الضغط الكبير الذي فرضه حجاوي، حافظ على أدائه القوي وموقعه في صدارة السباق، كما استطاع حجاوي ابعاد الهولندي تايمن فان دير هيلم إلى المركز الثالث.

ويعد السائق مناف حجاوي، من السائقين الناشئين الذين ينتظرهم مستقبل واعد، بعد مشاركته الناجحة في بطولة فورمولا 4، بعد أن نافس بكل قواه على حلبة السباق معلنا ولادة بطل أردني في المحافل الدولية.

كما أن حجاوي واحد من أبطال الأردن في سباقات الكارتينغ، ومن أهم إنجازات مناف حجاوي المرموقة للأردن نيل لقب فئة الكبار -السينيور، ضمن بطولة الإمارات للكارتينغ لموسم 2019 للعام الثاني على التوالي، وأنهى سباق دبي “أو بليت” 2019 للكارتينغ في المركز الثاني في فئة الكبار- السينيور، وجاء في المركز الثاني في بطولة الأردن للكارتينغ لفئة الكبار – السينيور للعام الحالي.