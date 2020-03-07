ولاية نيويورك تعلن حال الطوارئ بعد إصابات جديدة بكورونا

نيويورك -أعلن حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو السبت حال الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه، مع تسجيل عشرين إصابة جديدة.

وقال الحاكم في مؤتمر صحافي في ألباني “لدينا 21 اصابة جديدة مع حصيلة إجمالية تبلغ 76 في الولاية”، لافتا الى أن عشرة اشخاص نقلوا الى المستشفى.

واوضح ان حال الطوارئ “تتيح تسريع آليات شراء (المعدات) والاستعانة (بطواقم)، الامر الذي نحتاج اليه حاليا”، مقدرا كلفة مكافحة الفيروس بالنسبة الى الولاية بثلاثين مليون دولار اسبوعيا.

واضاف كومو “نجري فحوصا على مدار الساعة. نريد رصد أكبر عدد من المصابين لجعلهم في منأى”، لافتا الى ان الهدف “عزل الناس وإبطاء وتيرة الانتشار”.

ومعظم المصابين (57) على صلة بمجموعة من اليهود المتدينين في نيو روشيل، بؤرة الوباء في منطقة وستشستر.

ومع انتشار الفيروس، منع الزوار الخارجيون من التوجه الى مراكز إيواء المسنين حول نيو روشيل.

واكد كومو “أننا بالغو الحذر” حيال مراكز الإيواء هذه.

ولفت الى أن فترة الحجر الصحي للمصابين والبالغة 14 يوما يمكن أن تمدد.

وحذر الحاكم المتاجر من رفع اسعارها، مشددا على أن استغلال النقص في السلع في مرحلة الطوارئ غير قانوني.

وقال “كنت مدعيا في الولاية وسبق أن قمت بملاحقات” في قضايا مماثلة.

واحصت الولايات المتحدة أكثر من مئتي إصابة بكورونا المستجد بينها 19 وفاة. – (أ ف ب)