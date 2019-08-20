ولفرهامبتون يُجبر مانشستر يونايتد على التعادل في “البريميرليغ”

لندن – أعاد ولفرهامبتون ضيفه مانشستر يونايتد الى أرض الواقع، وذلك باجباره على الاكتفاء بالتعادل 1-1 الإثنين في ختام المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان فريق المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير استهل الموسم بفوز ساحق على غريمه تشيلسي برباعية نظيفة لا تعكس فعلا مجريات المباراة، لاسيما في الشوط الأول.

لكن ساوثمبتون اعاده الى أرض الواقع وذكريات الماضي القريب، أي الموسم الماضي حين أخرجه من ربع نهائي مسابقة الكأس بالفوز عليه 2-1، ثم تغلب عليه بالنتيجة ذاتها في المرحلة 33 من الدوري الممتاز على ملعبه أيضا.

واستهل يونايتد اللقاء بشكل واعد من خلال التقدم في الدقيقة 27 عبر الفرنسي أنتوني مارسيال، لكن البرتغالي روبن نيفيس أدرك التعادل في الدقيقة 55 من تسديدة رائعة.

وحصل يونايتد على فرصة لاستعادة التقدم لكن الفرنسي بول بوغبا أهدر ركلة جزاء بعدما صدها الحارس البرتغالي روي باتريسيو الذي أهدى فريقه نقطته الثانية، بعد أن تعادل أيضا في المرحلة الافتتاحية ضد ليستر سيتي سلباً.

(أ ف ب)