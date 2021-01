وليامس الى حديقة الحيوانات وديوكوفيتش حافي القدمين بعد نهاية الحجر – فيديو

أديليد (أستراليا) – اصطحبت النجمة الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس ابنتها الى حديقة الحيوانات فيما تنزه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول حافي القدمين في أحد المنتزهات، وذلك بعد أن خرج نجوم كرة المضرب الجمعة الى الحرية بعد اسبوعين من الحجر الصحي المضني داخل غرفهم الفندقية ليدخلوا في سباق مع الزمن لاستعادة لياقتهم البدنية قبل انطلاق بطولة استراليا المفتوحة الشهر المقبل.

The world’s top tennis stars have made the most of their newfound freedom in Adelaide after finishing 14 days’ hotel quarantine.

While Novak Djokovic enjoyed a walk in the park and learned to kick a footy, Serena Williams took her daughter to the zoo.

