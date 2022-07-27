أعلن اتحاد الناشرين الأردنيين عن اختيار الكاتب والأديب الدكتور وليد سيف، الشخصية الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب 2022، الذي ينظمه الاتحاد بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى في المركز الأردني للمعارض الدولية- مكة مول في الأول من أيلول المقبل.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد اليوم الأربعاء، أن اختيار سيف جاء تقديراً لدوره وإسهاماته بنشر الدراما التلفزيونية الهادفة، وخصوصا الدراما التاريخية.

كما يعد أحد أهم الكتاب في العالم العربي الذين استطاعوا توظيف التراث العربي والإسلامي في أعمال تلفزيونية ترتقي بالذائقة، وتلتزم بقضايا الأمة، مثل مسلسل عمر بن الخطاب، والتغريبة الفلسطينية، وصلاح الدين الأيوبي، وملحمة الحب والرحيل، وطرفة بن العبد، وصنفت ثلاثيته الأندلسية (صقر قريش، ربيع قرطبة، وملوك الطوائف) بأنها العمل الأبرز في التاريخ الفني في العالم العربي حتى الآن. ويعكف سيف الحاصل مؤخراً على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، على مشروع جديد بدأ به منذ 3 سنوات يتمثل بإعادة كتابة عدد من أعماله التلفزيونية المعروفة في شكل أعمال روائية مقروءه حيث قدم للقارىء حتى الآن: النار والعنقاء في جزئها الأول: الرايات السود، وجزئها الثاني: صقر قريش، مواعيد قرطبة.

وقال الدكتور سيف بهذه المناسبة “إن غاية ما يرجوه الكاتب أن يسهم في شحذ الوعي والارتقاء بالذائقة الفنية والجمالية ، وأن يخاطب أسئلة الواقع والحياة في شرطها الإنساني ، وأن يوظف مادة التاريخ في أعمال أدبية ودرامية تجمع بين القيمة الجمالية والقيمة الفكرية والمعرفية”.

وأشار إلى أن هذا التكريم يشعره بالرضا أن أعماله قد نزلت منزلاً طيباً في وعي المتلقي ووجدانه، معربا عن شكره لاتحاد الناشرين على هذا التكريم .

بدوره، قال رئيس اتحاد الناشرين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس، إن اختيار الدكتور وليد سيف الشخصية الثقافية للمعرض في دورته 21، جاء تتويجا لمسيرته الأدبية، والإبداعية التي تميزت بالعمل الدؤوب، والجهد المتواصل، والالتزام بتقديم أعمال أدبية ودرامية راقية، تسجل الواقع وتحولاته، وتنقد اختلالاته وفق رؤية، ودراية بأدوات منهجية طورها للوصول إلى جمهوره بصورة مبسطة، وواضحة.

وأضاف، أن المعرض سوف يحتفي بالدكتور وليد سيف من خلال ندوة متخصصة تلقي الضوء على هذه التجربة الغنية، والرائدة التي بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي في مجال الدراما التلفزيونية، والشعر، والترجمة، والمسرح، والبحث العلمي بمشاركة عدد من النقاد، والأدباء، مبينا أن جمهور المعرض سيكون هذا العام على موعد مع مفكر، ومثقف من طراز رفيع. وأشار أبو فارس إلى أن المعرض احتفى خلال دوراته الماضية بعدد من الكتاب والأدباء والمثقفين من خلال شخصية المعرض الثقافية التي أصبحت جزءا رئيسيا من فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب، إضافة إلى البرنامج الثقافي الذي تشرف عليه اللجنة الثقافية للمعرض، والذي يقدم من خلاله عدد من الندوات الفكرية، والأمسيات الثقافية، وأنشطة الأطفال، وحفلات التوقيع. يذكر أن الدكتور وليد سيف مفكر وباحث أكاديمي، وُلد في مدينة طولكرم 1948، حصل على درجة الدكتوراه في اللغويات من جامعة لندن، وهو أستاذ اللسانيات والصوتيات في الجامعة الأردنية، ومدير دائرة تطوير المواد التعليمية والإنتاج في جامعة القدس المفتوحة، وأستاذ زائر في جامعة جورج تاون، واشنطنزوله من الأعمال الدرامية والتلفزيونية “الخنساء، عروة بن الورد، جبل الصوان، بيوت في مكة، ملحمة الحب والرحيل، الصعود إلى القمة، صلاح الدين الأيوبي، صقر قريش، ربيع قرطبة، التغريبة الفلسطينية، ملوك الطوائف، عمر بن الخطاب”.

وحصل سيف على العديد من الجوائز منها :جائزة عرار، رابطة الكتاب الأردنيين. جائزة غالب هلسا للإبداع الثقافي، رابطة الكتاب الأردنيين، وجائزة أفضل كاتب دراما في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، لأربع سنوات متوالية، عن أعماله: “صلاح الدين الأيوبي، صقر قريش، ربيع قرطبة، التغريبة الفلسطينية”، وجائزة الدولة التقديرية عن حقل (الدراما)، الأردن، والجائزة التقديرية من اتحاد الإذاعات العربية/ جامعة الدول العربية، عن “التغريبة الفلسطينية.” وصدر له في مجال الشعر:”قصائد في زمن الفتح”، “وشم على ذراع خضرة”، “تغريبة بني فلسطين”.