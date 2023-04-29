ولي العهد: أكبر مشاكلنا هي تجهيز الخريجين لوظائف لم تعد متاحة

قال سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، إن “أكبر مشاكلنا هي تجهيز الخريجين لوظائف لم تعد متاحة وأقول للشباب الدور عليكم ولا تظلموا أنفسكم باختياراتكم”.

جاء ذلك خلال مشاركة سموه في جلسة ضمن فعاليات منتدى “تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات”، الذي تعقده مؤسسة ولي العهد، اليوم السبت.

وتاليا أبرز النقاط التي تحدث عنها سمو ولي العهد:

ولي العهد: علينا التفكير في تخصصات ومهن عليها الطلب وترك الأفكار المتوارثة عن المهن

ولي العهد: التحديث الإداري هو المحرك لكل مسارات التحديث الأخرى

ولي العهد: الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي يرتكز بشكل كبير على كفاءة وشفافية مؤسساتنا العامة ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين

ولي العهد: يجب أن يكون هناك تغيير جذري في منهجية عملنا وأن نعمل بجدية ومهنية في التطبيق والمتابعة

ولي العهد: نحن مدينون لأنفسنا بأن نخلق واقعا أفضل وعلينا أن نعيد النظر بمواردنا وطاقاتنا المهدورة، ونضع الكفاءة المناسبة في المكان المناسب

ويتناول المنتدى محاور متعددة تحاكي تطلعات الشباب في مجالات السياسة والاقتصاد والسياحة والأعمال إلى جانب المجتمع والقانون والتعليم والإعلام.

وبحسب بيان للمؤسسة، فإن المنتدى سيشارك في جلساته 500 من أصحاب الاختصاص، وسيوفر الفرصة لتبادل الرؤى والأفكار بين ممثلين عن الجهات الرسمية والخاصة والأهلية والفعاليات الشبابية المختلفة.