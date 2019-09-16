ولي العهد: إشراك الشباب في التنمية وصناعة القرار أولوية لبناء مستقبل

عمان-الغد– نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مساء الاثنين، عبر حسابه على “الإنستغرام”: بمعية جلالة سيّدنا في لقاء مجموعة من شباب وشابات الكرك الرياديين. إشراك الشباب في التنمية وصناعة القرار أولوية لبناء مستقبل #أردنّنا

جاء ذلك في أعقاب لقاء جلالة الملك وسمو ولي العهد، في قصر الحسينية اليوم الاثنين شباب وشابات من محافظة الكرك، مخاطبا شباب الوطن “أنتم السلاح والذخيرة على الأرض وأنتم الجنود”، لتحسين الأوضاع في مدن وقرى المملكة.