ولي العهد: إشراك الشباب في التنمية وصناعة القرار أولوية لبناء مستقبل

بمعية جلالة سيّدنا في لقاء مجموعة من شباب وشابات الكرك الرياديين. إشراك الشباب في التنمية وصناعة القرار أولوية لبناء مستقبل #أردنّنا With His Majesty during a meeting with young innovators from Karak. Engaging youth in development and decision-making is a must to build the future of #OurJordan