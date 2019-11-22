ولي العهد بعد تسلم الملك جائزة نيويورك: دمت لنا قائداً وقدوة وأباً

عمان- الغد- كتب سمو الأمير الحسين، ولي العهد، اليوم الجمعة، عبر حسابه على “انستغرام” بمناسبة تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني، في نيويورك جائزة “رجل الدولة-الباحث” لعام 2019.

وكتب ولي العهد: “تستمر جهودك الساعية إلى تحقيق السلام والوئام في المنطقة بنيل احترام وتقدير العالم. دمت لنا قائدا وقدوة وأبا. خلال الحفل الذي أقامه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في نيويورك لتسليم جلالة سيّدنا جائزة “رجل الدولة-الباحث” لعام 2019، تقديرا لسياسته الحكيمة وجهوده في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.”