ولي العهد بعد تسلم الملك جائزة نيويورك: دمت لنا قائداً وقدوة وأباً

View this post on Instagram

تستمر جهودك الساعية إلى تحقيق السلام والوئام في المنطقة بنيل احترام وتقدير العالم. دمت لنا قائدا وقدوة وأبا. خلال الحفل الذي أقامه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في نيويورك لتسليم جلالة سيّدنا جائزة "رجل الدولة-الباحث" لعام 2019، تقديرا لسياسته الحكيمة وجهوده في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط Your tireless efforts in pursuit of peace, stability and harmony in the region continue to win the world’s respect and admiration, and you always inspire us as a leader and a father. During the 2019 Scholar-Statesman Award Dinner held in New York by the Washington Institute for Near East Policy to celebrate His Majesty as the recipient of this year's Scholar-Statesman Award, in recognition of his leadership and efforts towards peace and stability in the Middle East