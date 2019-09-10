عمان – الغد – زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء وزارة العمل.

وتأتي الزيارة لمتابعة تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة بخطط الوزارة لإيجاد فرص العمل وتمكين الشباب.

وأكد ولي العهد أن الشباب الأردني مثال للطموح والإبداع، ولا بد من إتاحة الفرص أمامهم.

وقال إن ذلك يتطلب تعاون وتشاركية القطاعين العام والخاص. وقال سموه “شبابنا يرفعون الرأس”.

ولفت سمو ولي العهد إلى أن توجيهات جلالة الملك تؤكد ضرورة أن يلمس المواطن نتائج حقيقية لخطط التشغيل على أرض الواقع.

وبعد أن استمع سموه إلى إيجاز من وزير العمل نضال البطاينة عن الخطط المتعلقة بالتشغيل وإيجاد فرص العمل، والتي ستنفذها وزارة العمل من خلال الميثاق الوطني للتشغيل الذي سيطلق الأسبوع المقبل، شدد سمو ولي العهد على ضرورة سرعة تطبيق وتنفيذ الميثاق الوطني للتشغيل.

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وخلال الإيجاز، أشار وزير العمل إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك من خلال التشاركية مع القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل، ضمن مشروع وطني متكامل، للحد من البطالة.

وبين أن الوزارة تعمل على تنفيذ خططها المتصلة بالتشغيل، بحيث تكون ذات مؤشرات قابلة للقياس ووفقا لمراحل زمنية، ومبنية على سياسات وإجراءات تهدف إلى إيجاد فرص عمل وتزويد الشباب بالمهارات والخبرات، لتلبية متطلبات سوق العمل.