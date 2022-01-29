ولي العهد: ستون عامًا وأنت فينا

هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، السبت، بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الستين.

وقال ولي العهد عبر إنستغرام “ستون عاما وأنت في قلوبنا معنى للعطاء أبا معلما وقائدا يبذل كل العظائم لشعبه، ستون عام وأنت فينا”.

ويحتفل الأردنيون بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الستين الابن الأكبر للمغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه، وسمو الأميرة منى الحسين، الذي يُصادف الأحد، الموافق للثلاثين من كانون الثاني.

وتأتي ذكرى ميلاد قائد الوطن، الحفيد الحادي والأربعين لسيدنا محمد، صلّ الله عليه وسلم، في وقت يزداد فيه الأردن منعة وصموداً، وقُدرة على تحويل التحديات إلى فرص واعدة، ضمن منظومة عمل إصلاحي تراكمي يُرسّخ نهج حكم الدستور ودولة المؤسسات وسيادة القانون.