لم تأتِ ذكرى الكرامة وعيد الأم بظرف استثنائي. فهنا، أحفاد الكرامة حماة الوطن وأبناء النشميات اللواتي أنجبن كل هذا الخير. ظروفنا ليست استثنائية، بل جندنا استثناء…وأمهاتنا استثناء..وأردننا استثناء فكل عام والأردن منيعاً خالداً، ولكم ألف تحية!