ولي العهد عبر الإذاعة الأردنية يهنئ الملك بعيد ميلاده ويثمن مواقف جلالته الثابتة والمشرفة

ولي العهد يعلن عن 50 منحة في جامعة الحسين التقنية بمناسبة عيد ميلاد القائد

ولي العهد: علمنا جلالة الملك أن مخافة الله وحب الوطن أساس كل نجاح

ولي العهد: يهنئ الأمير هاشم بن عبد الله الثاني بعيد ميلاده

عمَّان – هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صباح اليوم، جلالة الملك عبد الله الثاني، بمناسبة عيد ميلاد جلالته 58، والذي يصادف اليوم الخميس.

وأكد سموه خلال اتصال هاتفي مع البرنامج الصباحي ” البث المباشر” أنَّ الجميع يقفون في صف جلالة الملك لمواقفه المشرفة والثابتة.

وقال سموه إن جلالة الملك علمنا أن مخافة الله وحب الوطن أساس لكل نجاح، وإن جلالته على مدى أكثر من عشرين عاما لطالما كان أبا للجميع “وقائدا نستمد منه القوة والإصرار”.

وأعلن سموه، بهذه المناسبة، عن 50 منحة دراسية في جامعة الحسين التقنية، متخصصة بالجانب المهني لتمكين وتأهيل الشباب لسوق العمل، تماشيا مع الحرص الملكي الدائم على دعم الشباب.

وقال سموه إن جميع المعلومات المتعلقة بالمنح الدراسية ستكون متوفرة على الموقع الإلكتروني للجامعة غدا.

كما هنأ سمو ولي العهد، سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، بمناسبة عيد ميلاده الخامس عشر، والذي يتزامن مع ميلاد جلالة الملك، ووجه له رسالة عبر أثير الإذاعة “إن شاء الله تكون سندا وذخرا لسيدنا وللوطن”.

وعبر مُقدم البرنامج، صدام المجالي عن مدى فخر وسعادة أسرة الإذاعة الأردنية بالاتصال الهاتفي الذي أجراه سمو ولي العهد بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعا.

— (بترا)