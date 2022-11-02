ولي العهد في قمة الجزائر: احتفاء بالأمل والمستقبل

زايد الدخيل



عمان- بحضور فاعل وحيوي، قدم سمو ولي العهد الأمير الحسين، كلمة الأردن في القمة العربية الـ31 في الجزائر، لتؤكد نضج الرؤية الأردنية المتقدمة في السياسة الإقليمية والدولية، وقوة حضور سموه في ملامسة واقع المنطقة وما يواجهها من تحديات، وطرح الرؤى القادرة على التصدي لهذه التحديات.

وتعد هذه القمة، أول قمة عربية يحضرها سمو ولي العهد، مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، ما عكس صلابة الحضور الأردني التي أبرزتها شخصية سموه، وحرصه على تفعيل آليات العمل العربي المشترك، برؤية عميقة تدرك واقع المنطقة، وتؤكد عبر فهمها لهذا الواقع، أهمية تعزيز العلاقات الأردنية مع الدول العربية الشقيقة، وكذلك ترسيخ العلاقات الأردنية الجزائرية، لما يحققه ذلك من مردود على قوة الوجود العربي في العالم.

ورأى مراقبون أن الحضور القوي للأردن في أعمال القمة، ومثله سمو ولي العهد، كشف عن فرادة رؤية سموه وتصوراته في قدرة المنطقة العربية على مواجهة التحديات الاقليمية والدولية، والانتقال إلى زمن جديد، ينهض بها ويعزز من أهمية العمل العربي المشترك، في علاج التحديات اتي تواجهها المنطقة والعالم.

وفي هذا النطاق، فإن حضور سموه بهذه الرؤية، رسخ تمثيله للمملكة في المحافل والمؤتمرات الدولية، مستمدا بذلك قدراته القيادية من شخصية جلالة الملك عبدالله الثاني، في فهم الحاضر واستشراف المستقبل، والعمل بهمة ونشاط وحماس، من أجل حاضر ومستقبل المنطقة والعالم.

وأضافوا لـ”الغد”، إن هذه القمة تتأسس على عاملين يدعمهما الأردن بحضوره الصلب، الأول: تجارب القمم العربية السابقة من حيث مخرجات نتائجها، بخاصة قرارات العمل العربي المشترك، والثاني: المواقف العربية الراهنة حول القضايا المصيرية العربية.

المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، كشف بأن الحضور القوي للأردن في القمة العربية الحادية والثلاثين، تجسد بمشاركة سمو ولي العهد الأمير الحسين، والدور السياسي الكبير الذي يقع على عاتقه في ظل تحركاته الإقليمية والدولية مؤخرا، وتبنيه لملفات كبيرة، تتوزع بين السياسي والاقتصادي والشبابي.

وشدد الحجاحجة على أهمية الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الأردنية لإنجاح هذه القمة، والتحضيرات المتميزة لها، لتقدم شيئا عمليا وملموسا تجاه السعي المشترك لمواجهة التحديات، وتحقيق الأفضل للشعوب العربية.

وأكد أن الأردن، يدرج القضية الفلسطينية دائما، على اجندة القمم العربية، باعتبارها القضية المركزية الأولى للمملكة الأردنية الهاشمية، بخاصة تقديم الإسناد والعون للفلسطينيين، ما يعد نهجا ثابتا في السياسة الأردنية.

وشدد على أن جلالة الملك، يكرس كل إمكانات المملكة لإسناد الفلسطينيين وتلبية حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها، حقهم في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعلى أساس حل الدولتين، استنادا على المرجعيات المعتمدة، وأبرزها مبادرة السلام العربية.

ورأى الحجاحجة، أن القمة بحضور سموه الاستثنائي ممثلا للسياسة الأردنية، تتأسس على عاملين، الأول: تجارب القمم العربية السابقة من حيث مخرجات نتائجها، بخاصة قرارات العمل العربي المشترك، مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك، والوحدة الاقتصادية العربية، والسوق العربية المشتركة، والتي لم تدخل حيز التطبيق، إلا في حالات نادرة، وضَعُفَت أمام أزمات كبيرة عبر رحلة زمنية عربية طويلة، قاربت الـ77 عاماً.

والثاني: المواقف العربية الراهنة حول القضايا المصيرية العربية، مثل: القضية الفلسطينية، والحروب الدائرة في: الصومال واليمن والعراق وسورية وليبيا، ومستقبل السلام العربي مع إسرائيل، والأمن المائي العربي (سد النهضة نموذجاً)، والموقف من دول الجوار العربي، وبالذات إيران وتركيا.

وأضاف الحجاحجة، أن “العامل الثاني، سيكون الأكثر تأثيراً على قرارات القادة في القمة، ولأن لكل دولة رؤيتها الوطنية الخاصة، والتي هي غالبا تناقض المواقف القومية المنتظرة، فإن الاتفاق أو التقارب، وما يتبعهما من صيغ مشتركة، يعتبر إنجازاً، في ظل وجود فرص دولية مناسبة أكبر من القيود، نتيجة انشغال القوى الدولية الكبرى بصراعاتها، ووقوع حروبها خارج الفضاء العربي، ودورنا الفاعل عالميا في الاقتصاد والطاقة.

استاذ العلوم السياسية الدكتور هاني الكعبير السرحان، بين أن الحضور الأردني القوي على اجندة القمة، بخاصة وأن الوفد الرسمي الأردني المشارك في أعمالها، يقوده سمو ولي العهد، يعكس ايمان المملكة الراسخ، بضرورة تفعيل العمل العربي المشترك، والبناء على الجوامع والمشتركات وتعظيمها، واحترام الفروقات، وتأكيد أن ما يجمع الشعوب العربية، هو إدراك ضرورة العمل المشترك لخدمة مصالحهم وقضاياهم.

وأضاف أن الحضور الأردني الاستثنائي بحيويته وفاعليته في أعمال القمة، يعكس مواقف المملكة الثابتة من القضايا العربية المشتركة، وعمق العلاقات الأردنية الجزائرية، والعلاقات الأردنية مع الدول العربية، فضلاً عن حرص المملكة على أن هذه القمة، خطوة متقدمة لتفعيل العمل العربي المشترك، والخروج بقرارات وآليات عملٍ قادرةٍ على مواجهة التحديات السياسية والحياتية المختلفة التي تهم العرب جميعا، وبناء مستقبل أفضل للشباب العربي، وتأمينهم بفرص عمل، وتمكين المرأة العربية، ومواجهة تحديات البيئة، وتحقيق النمو الاقتصادي، ما يتطلب تكاملاً عربياً حقيقياً، ومؤسسات عمل عربية جماعية فاعلة.

وشدد السرحان على ان المشاركة الأردنية الممثلة بسمو ولي العهد، جاءت في إطار البناء على العلاقات العربية العربية، واستكشاف الخطوات العملية لتعزيز التعاون الثنائي، وزيادة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

السفير احمد مبيضين، أكد أهمية الجهود الأردنية لضمان إنجاح القمة والإعداد الجيد لها، والنقاشات الموسعة والصريحة التي جرت بين وزراء الخارجية العرب حول قضايا عربية متنوعة، وانتهت إلى توافق على كل القضايا التي رفعت إلى القمة لإقرارها، ما يعكس حرص الأردن وحضوره المتقدم بإنجاحها، ومواجهة التحديات العربية الرئيسية، وتأكيد أن العالم العربي، يدرك حجم هذه التحديات الكبيرة، وأن نجاح مواجهتها يتطلب عملا مشتركا.

وزاد مبيضين، أن القراءة التحليلية لمشاركة الأردن وترأس سمو ولي العهد للوفد الرسمي الأردني، المشارك في القمة، وما كشفه خطابة من تفاؤل وثقة، تنم عن رؤية سموه الحكيمة في بث روح الأمل في الأمة، والإيمان بأهمية مشاركة المملكة في القمم العربية، والمناسبات الدولية، بما يخدم نهضة الوطن العربي ومستقبله، بروح يحفزها التفاؤل ويرتقي بها الاستبشار بالمستقبل.

وأوضح أن القمة العربية، جاءت لتعيد تأكيد وثبات ووضوح الموقف الأردني، الذي هو امتداد وصورة للمطالب العربية المركزية، التي يتمسك الأردن بتحقيقها، برغم التغيرات العديدة التي تعيشها السياسة الدولية والواقع في منطقتنا، والتنازلات الكثيرة التي تقدمها الدول مكرهة، للحفاظ على وجودها أو مواقعها أو ضمان الدعم لمواقفها، مبيناً ان الأردن من أكثر الدول العربية التي لا بد وأن تتحدث عن التحديات والصعوبات، بخاصة تلك التي تواجهها، جراء طبيعة أحداث المنطقة وآثارها على دول وشعوب المنطقة.