ولي العهد: كلي فخر أن أكون بين المتفوقين في التوجيهي

عمان- الغد- قال سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال استقبال أوئل التوجيهي، اليوم الثلاثاء، “كلي فخر أن أكون بين كوكبة من الشباب والشابات المتفوقين في التوجيهي بسواعد معلمين ومعلمات هذا الوطن.

وأضاف سموه في منشور على موقع استغرام، “هنيئاً لكم نجاحكم الباهر فالغد لكم والأمل بكم لأجل ازدهار”.