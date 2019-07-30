ولي العهد: كلي فخر أن أكون بين المتفوقين في التوجيهي

عمان- الغد- قال سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال استقبال أوئل التوجيهي، اليوم الثلاثاء، “كلي فخر أن أكون بين كوكبة من الشباب والشابات المتفوقين في التوجيهي بسواعد معلمين ومعلمات هذا الوطن.
وأضاف سموه في منشور على موقع استغرام، “هنيئاً لكم نجاحكم الباهر فالغد لكم والأمل بكم لأجل ازدهار”.
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كلي فخر أن أكون بين كوكبة من الشباب والشابات المتفوقين في التوجيهي بسواعد معلمين ومعلمات هذا الوطن. هنيئاً لكم نجاحكم الباهر فالغد لكم والأمل بكم لأجل ازدهار #أردننا الحبيب Very proud of these distinguished young men and women in Tawjihi, with the support of their teachers and mentors. Congratulations on your success! The future is yours, and we are counting on you for the prosperity of #OurJordan