ولي العهد: كلي فخر أن أكون بين المتفوقين في التوجيهي

كلي فخر أن أكون بين كوكبة من الشباب والشابات المتفوقين في التوجيهي بسواعد معلمين ومعلمات هذا الوطن. هنيئاً لكم نجاحكم الباهر فالغد لكم والأمل بكم لأجل ازدهار #أردننا الحبيب Very proud of these distinguished young men and women in Tawjihi, with the support of their teachers and mentors. Congratulations on your success! The future is yours, and we are counting on you for the prosperity of #OurJordan