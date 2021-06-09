ولي العهد للملك: نِعم القائد الذي حمل راية الأجداد وحافظ عليها

عمان- الغد- هنأ سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، بعيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين.

وقال سموه في تدوينة له عبر حسابه بإنستغرام : ” الحِملُ الذي عليه، منذ توليه العرش، لم يكن سهلًا، فكان نعم القائد الذي حملَ راية الأجداد، وحافظَ عليها، أباً لكلّ الأردنيين. هذا ما شهدته وأشهده في كلّ يوم. حماك الله سيّدنا”.

ويحتفل الأردنيون الأربعاء، بعيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين، الذي يترامن مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، والتي تحققت خلالها إنجازات تنموية على جميع المستويات رغم جميع التحديات التي مرّ بها خلال قرن.