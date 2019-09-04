ولي العهد من مديرية الأمن العام: أرواح الأردنيين غالية علينا

عمان- الغد- زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء مديرية الأمن العام، لمتابعة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، المتعلقة بالإجراءات وخطط جهاز الأمن العام لرفع مستوى السلامة المرورية.

ونقل سمو ولي العهد، خلال اجتماعه مع مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود وكبار الضباط، تحيات جلالة الملك واعتزازه بالأجهزة الأمنية.

وأكد سموه ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من حوادث السير، مشددا على أن “أرواح الأردنيين غالية علينا، وحمايتها مسؤولية الجميع دون استثناء، سواء أكانوا أجهزة أمنية أو مؤسسات أو مواطنين”.

وقدر سموه الجهود التي يبذلها منتسبو الأمن العام، وحجم المسؤولية التي يتحملونها يوميا، مؤكدا أن حوادث المرور تؤرق الجميع لأنها “تمس كل بيت أردني”.

ودعا سموه، في معرض حديثه، إلى أهمية تعاون الجميع للحد من الحوادث المرورية، مشيرا إلى زياراته لتقديم واجب العزاء بعدد من شباب الوطن الذين توفاهم الله جراء هذه الحوادث.

وأكد سموه أهمية استمرارية تنفيذ الخطط الهادفة للحفاظ على سلامة المواطن، مثمنا الجهود المبذولة في هذا المجال.

وخلال الزيارة، اطلع سمو ولي العهد على خطط التطوير والتحديث التي تقوم بها مديرية الأمن العام، حيث استمع إلى إيجاز قدمه مساعد مدير الأمن العام لشؤون المرور، أوضح خلاله أبرز الإحصائيات والنتائج السلبية الناجمة عن الحوادث المرورية من وفيات وإصابات وأضرار مادية.

من جانبه، أكد اللواء الحمود أن توجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد للعمل على الحد من الحوادث المرورية وإيلائها جل الاهتمام هي الحافز والداعم لجهاز الأمن العام للعمل الجاد مع جميع الشركاء، وتطوير الاستراتيجية المرورية.

وأشار إلى أن مديرية الأمن العام ستطلق حملة توعوية “كفى لنزيف الطرقات”، لنشر الوعي المروري بين شرائح المجتمع، بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية في الحد من الحوادث.

وجال سمو ولي العهد في المعرض المروري، واطلع على أبرز المعدات والتقنيات المرورية الحديثة التي أدخلت لمنظومة العمل الشرطي المروري، لتطوير آليات الرقابة وتنظيم حركة السير، وتمكين العاملين في الإدارات المرورية للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.

ووفقا لإحصائيات الأمن العام، بلغ عدد الحوادث المرورية خلال الثمانية شهور من العام الحالي 107489 حادثا، نتج عنها 417 وفاة و11477 إصابة.