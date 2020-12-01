ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز دور الشباب

– ولي العهد: مؤسسة ولي العهد تعمل على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تمكين الشباب.

عمان – التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، شباباً من محافظات عدة، مؤكداً فخره واعتزازه بشباب الوطن.

وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية تعزيز دور الشباب وهم الذين يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار بقدراتهم للمضي قدماً في تحقيق التنمية الشاملة.

وأعرب سمو ولي العهد عن ارتياحه لمستوى التمثيل الشبابي في مجلس النواب، مشجعاً على المشاركة في الحياة السياسية قائلاً “شهدنا في هذه الانتخابات ارتفاعاً بنسبة تمثيل الشباب في المجلس، ولكن نطمح لأن تكون أعلى من ذلك”، لافتاً إلى أن أفضل طريقة لإيصال صوت الشباب والمشاركة في صنع القرار من خلال القنوات الدستورية مثل البرلمان.

وفي إطار تمكين الشباب وتأهيلهم إلى سوق العمل، أشار سموه إلى أن مؤسسة ولي العهد تعمل على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية، التي تهدف إلى تمكين الشباب، وإنشاء مراكز شبابية بالتنسيق مع الحكومة.

وتحدث سمو ولي العهد، في جملة من القضايا ذات الشأن المحلي، وبخاصة جائحة كورونا وتداعياتها.

وخلال اللقاء، استعرض الحضور تجاربهم المتنوعة في العمل الاجتماعي والسياسي والأكاديمي والخدماتي والبيئي.

وقدم الحضور مقترحات وأفكارا تتمحور حول تأهيل وتدريب الشباب على المشاركة السياسية.

وحضر اللقاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر.-بترا

ولي العهد يلتقي شباباً من محافظات عدة



ولي العهد يلتقي شباباً من محافظات عدة



ولي العهد يلتقي شباباً من محافظات عدة



ولي العهد يلتقي شباباً من محافظات عدة

