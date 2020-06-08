ولي العهد يؤكد أهمية قطاع التكنولوجيا في توفير فرص عمل للشباب الأردني

عمان- أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أهمية قطاع التكنولوجيا في توفير فرص عمل للشباب الأردني.

ولفت سموه، خلال زيارته إلى شركة (ويب هيلب) للاستشارات التقنية، اليوم الاثنين، إلى أهمية مساهمة الشركة في توفير فرص عمل للشباب خلال أزمة كورونا.

وشدد سمو ولي العهد على ضرورة استثمار نجاح الأردن في إدارة أزمة كورونا خلال الفترة الماضية لتوفير فرصِ عملٍ للشباب الأردني، خصوصاً في مجال تصدير الاستشارات التقنية والخدمات الرقمية.

واستمع سموه إلى إيجاز قدمه رئيس العمليات في الشركة وعد حوامدة، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، إذ أوضح حوامدة، أن الشركة افتتحت مكاتبها في الأردن العام الماضي، ضمن معايير ومواصفات عالمية، حيث بلغ عدد العاملين لديها العام الماضي 100 موظف، وبسبب زيادة الطلب على خدماتهم التقنية بالتزامن مع أزمة كورونا، ارتفع العدد ليصل إلى 211 موظفاً من مختلف مناطق المملكة.

وأضاف حوامدة أن الشركة وضعت خطة تسعى من خلالها إلى زيادة أعداد الموظفين تدريجياً، للوصول إلى ما يقارب 1000 موظف مع نهاية العام الحالي، مؤكداً أن الأردن قادر على تقديم الخدمات لكبرى الشركات العالمية، في ظل وجود مواهب وطاقات بشرية تعمل ضمن بنية تحتية قوية وملتزمة بأخلاقيات العمل.-(بترا)