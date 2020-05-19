ولي العهد يؤكد ضرورة توحيد جهود المبادرات التطوعية

عمان – عبر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عن فخره واعتزازه بمبادرات الشباب الأردني التطوعية، خاصة خلال أزمة كورونا.

وأكد سموه، خلال لقائه متطوعين من مختلف المحافظات في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، ضرورة وضع خطة شاملة قابلة للقياس لتوحيد جهود المبادرات التطوعية، بالتعاون مع وزارة الشباب، للوصول إلى أكبر عدد من المنتفعين.

واستمع سموه إلى إيجاز قدمه المتطوعون حول مبادراتهم في مختلف المجالات التكنولوجية والتوعوية والإنسانية والصحية.

وخلال اللقاء، أعلن وزير الشباب الدكتور فارس بريزات عن إطلاق مشروع بنك العمل التطوعي، الذي يتضمن دليلاً تنظيمياً وقاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على المعلومات الخاصة بالمتطوعين، مشيراً إلى ضرورة مأسسة العمل التطوعي.

وكشف الوزير، عن جائزة “ولي العهد للعمل التطوعي” ستُطلق خلال الفترة المقبلة، وتعتمد على أسس ومعايير محددة، وتهدف إلى تقدير جهود الشباب التطوعية.

وأكد الشباب المتطوعون أهمية توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، المتعلقة بالمبادرات الشبابية التطوعية، معتبرين أن التوجيهات الملكية بوصلة توجههم نحو الابتكار والتنوع، بما يحقق الأهداف المرجوة، في خدمة المواطن ورفعة الوطن.

وعبر المتطوعون، عن مدى حاجتهم لمظلة شاملة تساهم في تنسيق الجهود ونشر ثقافة التطوع في المملكة.

وشارك في الاجتماع، ممثلون عن مبادرات ومنصات تطوعية، ضمت: سؤالي ومركز شباب الغد ومنصتي وفريق الكريات الحمراء التطوعي وفريق عائلة شغف ومركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية وفينا الخير ومتطوعو الأغوار وحُب الأردن، وهيئة شباب كلنا الأردن، وحقق، و نوى ونحن.

وتعمل تلك المبادرات على توفير منصات إلكترونية للتعليم المجاني وتعزيز مشاركة المجتمع في التطوع والأعمال الخيرية وتعزيز ثقافة المواطنة الصالحة وتوزيع الطرود الغذائية والقسائم الشرائية على الأسر العفيفة وتنمية مهارات القيادة والتأثير وتعزيز الوعي الطبي وتفعيل دور الشباب في الحياة العامة على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي ونشر محتوى تعليمي على الإنترنت وإطلاق مسابقات ترفيهية للأطفال.