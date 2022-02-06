ولي العهد يؤكد عمق العلاقات بين الأردن والكويت

استقبل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الحسينية اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير.

وأكد سمو ولي العهد، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين الأردن والكويت، مشيدا بالخدمات الإنسانية التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر الكويتي للاجئين على المستويات كافة.

بدوره، استعرض الدكتور الساير نشاطات الجمعية بالأردن والجهود التي تبذلها في خدمة اللاجئين، والتي كان آخرها إطلاق برنامج طبي لإجراء عمليات جراحية للاجئين السوريين، بمشاركة فريق طبي كويتي، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الأردني.

وحضر اللقاء الرئيس العام للهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد الحديد، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس، والسفير الكويتي في عمان عزيز الديحاني.