ولي العهد يتابع سير إعداد برنامج مخصص لدعم المتقاعدين العسكريين

عمان-الغد- تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة سير إعداد برنامج مخصص لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

وأكد سمو ولي العهد، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، حرص واهتمام جلالة الملك برفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين، تقديرا لعطائهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن.

وشدد سموه على ضرورة وضع الصيغة النهائية للبرنامج، لرفعها إلى جلالة الملك قريبا، منوها بأهمية أن يلمس المتقاعد العسكري أثر البرنامج على أرض الواقع.

وحضر الاجتماع، رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشارة جلالة الملك للسياسات، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزير المالية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير المخابرات العامة، ومدير الأمن العام، ومحافظ البنك المركزي، ومديرو المؤسسات المعنية.