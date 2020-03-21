ولي العهد يتابع سير الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

عمان- تابع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، سير الإجراءات المتبعة التي تقوم بها الحكومة والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية المختلفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقدم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ايجازاً كاملاً ومفصلاً لسموه حول الإجراءات المتخذة الهادفة إلى المحافظة على سلامة وصحة المواطنين.-(بترا)