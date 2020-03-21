آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا الرئيسية

ولي العهد يتابع سير الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- تابع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، سير الإجراءات المتبعة التي تقوم بها الحكومة والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية المختلفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقدم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ايجازاً كاملاً ومفصلاً لسموه حول الإجراءات المتخذة الهادفة إلى المحافظة على سلامة وصحة المواطنين.-(بترا)

الوسوم

مقالات ذات صلة

تجار كورونا

منذ دقيقتين

“المياه” تستقبل ملاحظات وشكاوي المواطنين على الرقم 117116

منذ 18 دقيقة

“الأولمبية” تُسخّر إمكانيات الرياضيين لتوعية المواطنين

منذ 25 دقيقة

معان: التزام بـ “حظر التجول”

منذ 25 دقيقة

عاجل

الأمن العام: ارتفاع عدد المضبوطين لمخالفتهم حظر التجول إلى 155 شخصا
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock