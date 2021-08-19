ولي العهد يترأس اجتماعاً في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

العقبة- ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، اجتماعاً في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في إطار متابعة سموه لسير تنفيذ خطة استراتيجية العقبة.

وتناول الاجتماع عدداً من محاور الخطة تمثلت في تحسين البيئة الاستثمارية، وأجندة الفعاليات السياحية والترفيهية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مراجعة المخطط الشمولي للعقبة.

وأكد سمو ولي العهد أهمية تعزيز التنسيق بين جميع المؤسسات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من خطة استراتيجية العقبة على أرض الواقع، ولتفادي أية أخطاء كالتي حصلت في السابق. وحضر الاجتماع رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والتخطيط والتعاون الدولي، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وعدد من المسؤولين. بترا