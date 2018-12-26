ولي العهد يترأس اجتماعا لمجلس السياسات الوطني

عمان- الغد- ترأس نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، حيث تم بحث عدد من القضايا على الساحتين المحلية والإقليمية.

وحضر الاجتماع سمو الأمير فيصل بن الحسين، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، ورئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، ووزراء الخارجية وشؤون المغتربين، والشؤون البلدية والنقل، والداخلية، والدولة لشؤون الإعلام، والصناعة والتجارة والتموين، والطاقة والثروة المعدنية، ومدراء المخابرات العامة، والأمن العام، وقوات الدرك.