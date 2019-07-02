عمان- الغد- ترأس نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، جانبا من جلسة مجلس الوزراء، لمتابعة خطط عمل الحكومة لتنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص عدد من المشاريع والبرامج، خصوصا تلك المرتبطة بتطوير الخدمات وتوفير فرص العمل للشباب.

وأكد سمو ولي العهد، خلال ترؤسه الجلسة التي تتزامن مع مرور عشر سنوات على تولي سموه ولاية العهد، ضرورة وضع إطار شامل وجدول زمني واضح لضمان تنفيذ المشاريع على أكمل وجه.

وفي معرض تأكيد سمو ولي العهد على أهمية دور الشباب، شدد سموه على ضرورة تقديم الرعاية والدعم للشباب، والاستفادة من طاقاتهم، وإشراكهم في عملية صنع القرار.

كما أكد سمو ولي العهد أهمية دعم الشباب في إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددا سموه على أن تمكين الشباب وتدريبهم للحصول على فرص عمل يعد أولوية للنهوض بمستقبل الوطن.

وأشار سمو نائب جلالة الملك إلى ضرورة تطوير وتحديث المراكز الشبابية في مختلف مناطق المملكة لتلبية احتياجات الشباب.

وشدد سموه على أن تحقيق الأهداف الوطنية يتطلب إيجاد حلول مبتكرة وتبني أساليب غير تقليدية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة فيه، من خلال تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الحيوية.

سمو ولي العهد أكد أيضا أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، خاصة قطاع النقل العام، لما له من أهمية في التسهيل على المواطنين في شتى أنحاء المملكة، وتمكين المرأة من الدخول إلى سوق العمل.

وبخصوص قطاع السياحة، شدد سموه على أن الأردن غني بالمواقع السياحية والأثرية، ولابد من تطوير البنية التحتية للقطاع ليكون أكثر جذبا للسياحة المحلية والعربية والعالمية.

وفي هذا الإطار، أشار سموه إلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في عملية تنمية قطاع السياحة ليكونوا جزءا فاعلا فيه.