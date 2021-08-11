ولي العهد يتسلم رسالة من الرئيس الشيشاني للملك

عمان- الغد- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، تسلم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، رسالة لجلالته من رئيس جمهورية الشيشان في الاتحاد الفيدرالي الروسي رمضان أحمد قديروف.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، بحضور سمو الأمير هاشم بن الحسين، في قصر الحسينية مستشار الرئيس الشيشاني للتعاون مع البلدان العربية والإسلامية تركو داودوف، الذي حمل الرسالة ونقل تحيات الرئيس قديروف لجلالة الملك.

وحمّل سمو ولي العهد، مستشار الرئيس الشيشاني، تحيات جلالة الملك لأخيه الرئيس قديروف، مؤكدا سموه عمق العلاقات بين الأردن وجمهورية الشيشان في الاتحاد الفيدرالي الروسي، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات.