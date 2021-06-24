السلايدر الرئيسيالعقبةمحافظات

ولي العهد يتفقد مركز تطعيم في العقبة (فيديو)

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

العقبة – تفقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مركزاً لإعطاء لقاحات كورونا في مديرية صحة العقبة.

وكان سموه قد زار عدداً من المراكز التي تقدم لقاحات كورونا، في العاصمة عمان، ومحافظة الكرك ولواء البتراء.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock