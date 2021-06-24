ولي العهد يتفقد مركز تطعيم في العقبة (فيديو)

العقبة – تفقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مركزاً لإعطاء لقاحات كورونا في مديرية صحة العقبة.

وكان سموه قد زار عدداً من المراكز التي تقدم لقاحات كورونا، في العاصمة عمان، ومحافظة الكرك ولواء البتراء.