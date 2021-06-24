ولي العهد يتفقد مركز تطعيم في العقبة (فيديو)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. العقبة – تفقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مركزاً لإعطاء لقاحات كورونا في مديرية صحة العقبة. وكان سموه قد زار عدداً من المراكز التي تقدم لقاحات كورونا، في العاصمة عمان، ومحافظة الكرك ولواء البتراء. https://alghad.com/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Video-2021-06-24-at-2.14.40-PM.mp4 https://alghad.com/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Video-2021-06-24-at-2.27.08-PM.mp4 شاركها Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp مشاركة عبر البريد طباعة