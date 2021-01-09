ولي العهد يتكفل باقامة معسكر تدريبي للنشامى في دبي

عمان – الغد – وضع اتحاد كرة القدم، اللمسات الأخيرة على خطة إعداد المنتخب الوطني، لاستكمال الدور الثاني من التصفيات المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

ويستهل منتخب النشامى العام الجديد 2021، بمعسكر تدريبي مكثف في إمارة دبي، ويتخلله العديد من المباريات الودية، حيث يبدأ التجمع في 20 كانون الثاني (يناير) ويستمر حتى 25 شباط (فبراير) المقبل.

ويقام المعسكر التدريبي في دبي، بدعم مباشر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والذي تكفل بإقامته، في إطار اهتمام سموه بمنتخب النشامى، على ضوء دعم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، للشباب والرياضة، وتوفير كافة متطلبات النجاح، لتحقيق الإنجازات الأردنية على مختلف الأصعدة.

من جانبه، ثمن سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، دعم سمو ولي العهد الدائم للمنتخب الوطني.

وحث سمو الأمير علي أسرة كرة القدم الأردنية كافة على دعم مسيرة المنتخب الوطني، وإحاطته بالرعاية المطلوبة، لضمان ظهوره بالشكل المأمول في التصفيات، وصولاً إلى الهدف المنشود والمتمثل ببلوغ مونديال قطر 2022.

ويأتي معسكر دبي مع اقتراب الاستحقاق الدولي، وتثبيت موعد مواجهة الكويت نهاية آذار القادم، ضمن المجموعة الثانية من التصفيات، حيث يقتصر المعسكر على مشاركة اللاعبين المحليين، بغياب المحترفين بالخارج، في ظل إقامة التجمع خارج فترات “فيفا” المعتمدة، وبعد نهاية الموسم الحالي، ما يعزز مستوى الجاهزية البدنية والفنية قبيل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المتوقع عودة اللاعبين إلى أنديتهم مع اختتام المعسكر في آواخر شباط، قبل أن يدخل النشامى المرحلة الثانية من التحضيرات منتصف آذار القادم، حيث يقام معسكر تدريبي جديد في مسقط، يتخلله مواجهة المنتخب العُماني 19 من الشهر ذاته، قبل التوجه إلى دبي مجدداً للقاء لبنان 24 منه، ثم المغادرة بعد ذلك إلى الكويت لخوض مباراة التصفيات.

كما تتضمن خطة إعداد النشامى، إقامة معسكر تدريبي في أيار القادم، يسبق مواجهتي نيبال وأستراليا في حزيران، مع ختام الدور الثاني من التصفيات، سعياً لضمان العبور إلى الدور الحاسم.

يذكر أن المنتخب الوطني يستقر حالياً في المركز الثاني ضمن مجموعته، بالشراكة مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، مع بقاء أستراليا بالصدارة (12)، ونيبال رابعاً (3)، واخيراً تايبيه الصينية دون أي نقطة.

ويتأهل أبطال المجموعات الثمانية إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الحاسم من التصفيات، والذي ينطلق في أيلول المقبل، مع ضمان مشاركتهم أيضاً في كأس آسيا 2023.

فيما تخوض باقي المنتخبات غير المتأهلة، تصفيات تأهيلية للنهائيات القارية.