ولي العهد يتلقى اتصالا من الأمير محمد بن سلمان

عمان-الغد- تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اتصال من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأعرب ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على دعم قيادة السعودية ومساندتها، مثمنا مواقفها في الوقوف دوما إلى جانب الأردن ودعمها لأمنها واستقرارها.

من جهته أكد ولي العهد السعودي، وقوف السعودية وتضامنها مع الأردن ومساندته التامة لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيا للأردن بقيادة جلالة الملك الأمن والاستقرار والازدهار.