ولي العهد يحضر حفل إطلاق المنتدى الأردني السويدي للتجارة والاستثمار

حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، حفل إطلاق المنتدى الأردني السويدي للتجارة والاستثمار، الذي أقيم تحت رعاية جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد.

وشارك في المنتدى وفد من 12 شركة سويدية متخصصة في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والكيماويات والهندسة، وأكثر من 400 ممثل عن شركات قطاع خاص بالأردن، بينها 30 شركة لديها أعمال مشتركة مع السويد.

وعرض المنتدى، الذي عُقد في مجمع الملك الحسين للأعمال بحضور سمو الأمير علي بن الحسين رئيس بعثة الشرف المرافقة لملك السويد، قصص نجاح عدد من المستثمرين ورواد الأعمال الأردنيين والسويديين.

واشتمل الحفل على إطلاق شبكة الأعمال الأردنية السويدية التي تضم شركات من القطاع الخاص في البلدين، وتهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين الأردن والسويد في المجالات الاستثمارية والريادية.

ولفتت وزيرة الاستثمار خلود السقاف في كلمة لها إلى متانة العلاقات الاقتصادية الأردنية السويدية، والتي تمثلت في العديد من الاستثمارات السويدية بالمملكة.

وقالت إن هذه الاستثمارات التي تتركز في قطاعات الصناعة والبتروكيماويات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع اللوجستي، ساهمت في إيجاد أكثر من ألف وظيفة 40 بالمئة منها للنساء.

ودعت السقاف الشركات السويدية إلى زيادة حجم استثماراتها في الأردن، نظرا للفرص والمزايا الاستثمارية ذات التنافسية العالية في المملكة، مبينة أن الأردن يمتلك إمكانات كبيرة لاستضافة الشركات العالمية.

من جانبه، أشار وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إلى أن هنالك إمكانات كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمارات بين السويد والأردن، وكذلك في مجال السياحة.

وركز الوزير السويدي على الحلول المستدامة والذكية والخضراء التي اعتبرها مفتاحا للجميع، إذ يواجه العالم عواقب تغير المناخ باعتباره التحدي البيئي الأكبر الذي يواجه الجيل الحالي والأجيال المقبلة.

وألقت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، والرئيس التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، كلمتين حول شراكة المؤسستين مع الجانب السويدي في أعمال المنتدى.

وفي ختام الحفل، سلم وزير الخارجية السويدي وسفيرة السويد في عمان الكسندرا ريدمارك شهادات لخريجي المعهد السويدي بالأردن في البرنامج السويدي للقيادة النسائية، والذي يقدم دورات تدريبية للنساء على القيادة المبتكرة وتعزيز المهارات القيادية.

ونُظم المنتدى من قبل مجلس التجارة والاستثمار السويدي والسفارة السويدية في عمان بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد ومنتدى الاستراتيجيات الأردني.

وحضر الحفل وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني غير المقيم لدى السويد مهيب نمرات، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.