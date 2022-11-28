ولي العهد يخرّج فوجا من ضباط فرسان المستقبل

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في الكلية العسكرية الملكية، اليوم الاثنين، حفل تخريج الفوج الرابع من ضباط فرسان المستقبل.

وتفقد سمو ولي العهد طابور الخريجين الذي استعرض من أمام المنصة الملكية بنظامي المسير البطيء والعادي.

وأقيم حفل التخريج بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، وسمو الأمير مرعد بن رعد، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

وخلال الحفل، ألقى مفتي القوات المسلحة الأردنية العقيد إمام حسن المخاترة كلمة أكد فيها حرص القيادة الهاشمية على إنشاء المعاهد العلمية العسكرية ورعايتها، كمنارات علم وميادين عز ومجد، تزود خريجيها بالعلم والمعرفة وتعدّهم الإعداد المناسب.

وقال آمر الكلية العميد الركن سفيان السليحات إن القيادة العامة عملت على ترجمة رؤية جلالة الملك في تطوير أنظمة الكلية، خصوصا في الاختبارات والتأهيل والتدريب، لإعداد فرسان المستقبل قياديا وبدنيا وعسكريا، لرفد الجيش العربي بنخبة من ضباط الميدان.

وسلم سمو ولي العهد الجوائز التقديرية لأوائل الخريجين، بحضور مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام بالإنابة العميد محمد طبيشات، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وترفد الكلية العسكرية الملكية التي تأسست عام 1950، القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والقوات المسلحة في دول شقيقة، بالخريجين من الضباط المؤهلين علميا والمدربين تدريبا عسكريا احترافيا.