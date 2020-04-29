ولي العهد يدعو لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتزام القادمين بمدد زمنيّة كافية

عمان – أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، عن أن عمليّة تنفيذ خطّة عودة الطلبة من الخارج ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أنه “سيتمّ نقل المجموعة الأولى بواقع 3049 طالباً وطالبة على مدى ثلاثة أيّام، فيما تبدأ أولى الرحلات من مصر وتركيا”.

وقال، في إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أمس، إن جلالة الملك عبد الله الثاني ترأس اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، بحضور ولي العهد سموّ الأمير الحسين بن عبد ﷲ الثاني، مضيفا “أن الملك اطلع على خطّة عودة الطلبة والمواطنين الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل في الخارج”.

وأشار إلى أن وليّ العهد أكّد ضرورة اتّباع الإجراءات الوقائيّة والاحترازيّة، والتزام القادمين من الخارج بمدد زمنيّة كافية، للتأكّد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

من جهة ثانية، قال العضايلة “لمسنا، بكلّ أسف، تجاوزات عديدة للتعليمات الصادرة عن مديريّة الأمن العام بخصوص استخدام المواطنين لمركباتهم الخاصّة، وفقاً لأرقامها”. وأكد أنّ الاستمرار بتخفيف إجراءات الحظر، بما في ذلك العمل بنظام الزوجي والفردي، تتوقّف على مدى التزام المواطنين بهذه التعليمات، وفي حال عدم الالتزام، سنضطرّ آسفين إلى العودة للإغلاقات والإجراءات المشدّدة”.

وأوضح العضايلة أن الحكومة تدرس حاليّاً إصدار أمر دفاع جديد يتضمّن عقوبات بحقّ كلّ من لا يلتزم بالإجراءات الوقائيّة، مشيرًا إلى أن “رسالتنا، أنّ نحدّ من خروج كبار السنّ والأطفال، ما أمكن، وأن يكون خروجهم للضرورة القصوى فقط، لأنّ هاتين الفئتين هما الأكثر عرضة للإصابة والأكثر نقلاً للعدوى”.

وفيما يتعلّق باستفادة المؤسّسات التعليميّة الخاصّة من التسهيلات الماليّة التي يقدّمها البنك المركزي، قال العضايلة إنه تمّ إقرار الشروط والمتطلّبات اللازمة لذلك، بأن تكون المؤسّسة التعليميّة مرخّصة من وزارة التربية والتعليم، ومسجّلة بالمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، وكذلك العاملين فيها.

وأضاف أن تقوم المؤسّسة بإعفاء الطلبة من جميع مصاريف المواصلات والأنشطة غير المستخدمة خلال فترة التعطيل، بالإضافة إلى تقديم خصم شهر من الرسوم الدراسيّة من العام الدراسي الحالي، إضافة إلى تفعيل ومواصلة الدراسة عن بُعد إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقاً للتقويم المدرسي المعتمد.

وتابع العضايلة أن من الشروط أيضا؛ عدم إنهاء أيّ عقود قبل انتهاء مدّة نفاذها، وإقرار بتسديد كامل أجور العاملين ما قبل 30 آذار (مارس) الماضي معزّزاً بالتحويل البنكي، وأن يستخدم القرض فقط لتغطية رواتب العاملين للأشهر نيسان (ابريل) الحالي وأيّار (مايو) وحزيران (يونيو) المقبلين، وأن لا تتجاوز قيمة القرض قيمة رواتب العاملين في المؤسّسة كما هي مثبتة في قيود المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي لثلاثة أشهر. وأضاف أن وزارة التربية ستباشر باستقبال طلبات المؤسّسات التعليميّة الخاصّة الراغبة بالاستفادة من هذه التسهيلات يوم الأحد المقبل، وستقوم مع وزارة العمل بالإعلان عن الإجراءات التفصيليّة لذلك اليوم.

من جهته، أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عدم تسجيل أي إصابة بـ”كورونا” في المملكة أمس، مقابل تسجيل حالتين لسائقين عربيين على الحدود.

وأكد أنه تم تسجيل 8 حالات شفاء جديدة ليبلغ عدد الحالات التي لا زالت تتلقى العلاج في المستشفيات 77 حالة، ويصل بذلك العدد الكلي للحالات المصابة بكورونا 451 حالة . وأشار، خلال الإيجاز الصحفي، إلى أنه تم إجراء أكثر من 3500 فحص كورونا في جميع مناطق المملكة وكانت نتائجها جميعها سلبية.

وقال جابر إننا رأينا أمس العديد من المواقع والمحال التجارية دون أي تباعد بين زبائنها وحتى دون لبس الكمامات، مؤكداً أن المرض لم ينته ولا زلنا في المعركة ضده. -(بترا)