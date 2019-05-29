ولي العهد يرعى إطلاق مبادرة “مليون مبرمج أردني”

رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، حفل إطلاق مبادرة “مليون مبرمج أردني”، التي تهدف إلى تدريب مليون شاب أردني على البرمجة وتقنياتها من خلال دورات تدريبية مجانية عبر الإنترنت، ومنح شهادات دولية معتمدة تؤهلهم لدخول سوق العمل في هذا المجال.

وتنفذ مبادرة “مليون مبرمج أردني” من قبل مؤسسة ولي العهد بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، في كلمته خلال الحفل، إن مبادرة “مليون مبرمج أردني” تأتي في إطار الحرص على تطوير المهارات الرقمية لأبناء وبنات الأردن، لافتا إلى أن تسارع التكنولوجيا في زمن الثورة الصناعية الرابعة يتطلب الاستخدام الأمثل لجميع الأدوات التكنولوجية والمنصات المتاحة للتمكن من مواكبة هذه التطورات والاستعداد لها.

وأشار إلى أننا بدأنا في الأردن منذ عامين، بمبادرة من مؤسسة ولي العهد وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تدريس البرمجة لطلبة المدارس الحكومية في مرحلة تجريبية في عدد من المدارس، ويجري الآن التخطيط لتوسعة البرنامج ليصبح أكثر شمولاً.

وأعرب عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على تعاونها ودعمها لمبادرة “مليون مبرمج أردني”، والتي تأتي ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز الشراكة بين البلدين.

بدوره، قال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدّة محمد القرقاوي، في كلمة له، إن الأردن يتمتع بموارد بشرية متميزة عمادها الشباب أصحاب المواهب والعقول، وإن علوم البرمجة ومهاراتها تمثل أساسا متـينا لصناعة المستقبل، وعاملا مهما في دعم مسـيرة التـحديث وتطوير العمل الحكومي في مخـتلف القـطاعات الحيويـة.

وأضاف إن تمكين مليون شاب أردني من إتقان استخدام أدوات وأسس ومهارات البرمجة يشكل نقطة بداية لشراكة استراتيجية طويلة الأمد في التحديث الحكومي تتواصل خلال السنوات المقبلة، لتعكس عمق العلاقة بين الأردن والإمارات.

وأوضح أن إطلاق مبادرة مليون مبرمج أردني، يعكس إيمان قيادتي البلدين بمحورية دور الشباب في صناعة المستقبل، ويؤكد ما يتمتع به الأردن من موارد بشرية متميزة.

وبحسب المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد، الدكتورة تمام منكو فإن “الأردن بلد ريادي بامتياز، ذو رؤية تنموية واضحة، والبرمجة من القطاعات التنمويّة الواعدة، فالعلم بها ومعرفتها، يعتبر بمثابة الدرع الأمثل لشبابنا لمواكبة متطلبات عصرهم”.

ولفتت إلى أننا في الأردن لدينا منظومة عمل متكاملة، ساهمت بتحفيز وإنتاج شركات ريادية تركت بصماتها على العالم، حيث تتصدر المملكة المركز الأول عالمياً في المساهمة بالمحتوى الرقمي العربي على الإنترنت، وتحافظ على التقدم الإيجابي في مؤشرات الريادة والتكنولوجيا، ومن هنا تأتي هذه المبادرة لإيجاد منصة تمنح الفرص لجميع شبابنا.

وبينت أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في توفير تدريب مجاني للشباب بالتعاون مع أفضل الشركات العالمية، على لغة العصر، ليصبحوا مؤهلين لمواكبة التطورات وأخذ مكانة متقدمة في العديد من القطاعات وصنع القرار في مستقبلهم المهني وتعزيز الفرص الاقتصادية.

وفتحت مبادرة مليون مبرمج أردني باب التسجيل أمام الراغبين بالتزامن مع إطلاقها رسمياً، حيث يمكن للراغبين بالتسجيل زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة : http://staging.jordaniancoders.com/?lang=ar

وستقوم المبادرة باستحداث منتديات إلكترونية للمهتمين بعلوم البرمجة، الأمر الذي سيوفّر مجتمعاً معرفياً يضم طلبة ومعلمين وخبراء في المجال بهدف تبادل المعارف والمعلومات وتنمية المهارات، كما تستحدث أيضاً منصة للوظائف المتاحة في مجال البرمجة للخريجين الحاصلين على شهاداتها المعتمدة، ويمكن للطلبة المتفوقين الحصول على منح لبرامج تدريبية معتمدة عالمياً.

وحضر الحفل عدد من المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة.