ولي العهد يرعى حفلا بمناسبة عيد الميلاد في جرش

عمان- الغد– رعى نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، الحفل الذي أقامه دير ينبوع الحياة في محافظة جرش بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وقدم سمو ولي العهد التهنئة لأبناء وبنات الأردن المسيحيين بالأعياد المجيدة.

وألقى سيادة المطران خريستوفورس عطاالله، الوكيل البطريركي في عمان ومطران كرياكابولس، كلمة أعرب فيها عن تقديره لسمو ولي العهد لرعايته الحفل، وقال إن حضوركم هو ترسيخ للوحدة الوطنية التي نعيشها في هذا الوطن في ظل القيادة الهاشمية.

وأشار المطران عطاالله إلى قيم التسامح والمحبة والاحترام المتبادل التي تجمع بين أبناء الشعب الأردني كافة.

وتخلل الحفل فقرات فنية وثقافية من أداء جوقة القديس نيقولاوس من شباب الصريح، وتالين هنديلة، ومعزوفات ثلاثية للكمنجة أدتها مجموعة من الفتيات بمرافقة البيانو، وقصيدة شعرية من وحي المناسبة قدمتها الطالبة رهف دحابرة.

وفي نهاية الحفل، جال سمو ولي العهد في كنيسة دير ينبوع الحياة التي تقع في بلدة دبين بمحافظة جرش، واستمع سموه إلى شرح عن تاريخ الكنيسة ومراحل إنشائها.

وحضر الحفل مستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته، وعدد من المسؤولين ورؤساء الكنائس.