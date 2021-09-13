ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة القيادات الأمنية المستقبلية

عمان – رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، حفل تخريج دورة القيادات الأمنية المستقبلية الواعدة في مديرية الأمن العام.

ونقل سمو ولي العهد، خلال الحفل الذي أقيم في مدينة الملك عبدالله الثاني التدريبية، تحيات جلالة القائد الأعلى لجميع مرتبات الأمن العام، مؤكداً حرص جلالته على رفع مستوى الخدمات الأمنية وتطبيق أفضل الممارسات بفاعلية وكفاءة.

وتابع سموه، بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، وسمو الأمير راشد بن الحسن قائد الشرطة الخاصة، تمريناً أمنياً للمشاركين في الدورة من مختلف مرتبات الأمن العام.

وتهدف دورة القيادات الأمنية المستقبلية، التي أُطلقت قبل عام برعاية سمو ولي العهد، إلى تأهيل الضباط وضباط الصف في مديرية الأمن العام، ضمن مسارات وظيفية تتضمن العملياتي النوعي، والمروري، والقضائي الشرطي، والجنائي الاستخباري، والإصلاحي السلمي، والإداري اللوجستي. -(بترا)