ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة القيادة والأركان

مأدبا- مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دورة القيادة والأركان الستين المشتركة الرابعة والعشرين.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وآمر كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية.

وسلم سمو ولي العهد، الشهادات والجوائز للخريجين من ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وضباط من 12 دولة شقيقة وصديقة.

ونقل سموه، خلال حفل التخريج، مباركة جلالة القائد الأعلى للخريجين، مؤكداً ثقة جلالته في مخرجات الدورة، التي ستشكل إضافةً نوعية لدورات كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية.

ولفت آمر الكلية العميد الركن الطيار محمد علي الصمادي، في كلمة له، إلى أن الدورة سترفد الجيش العربي بضباط ركن أكفياء متميزين ومبدعين، مستمدين العزيمة والمعنويات من جلالة القائد الأعلى.

وأشار إلى التطوير، الذي جرى على منهاج الدورة، لتعزيز مقدرة الدارسين على التحليل والتخطيط، واتخاذ القرار، واستحداث أدوات قياس وتقييم جديدة، للوصول إلى النتائج المرجوة.

وأكد أن الكلية تعد صرحاً عسكرياً وأكاديمياً، ومركزاً للتميز والإبداع في الفن التعبوي والعملياتي على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال إعداد منهاج علمي واقعي ومعاصر يجسر للمستوى الاستراتيجي.

ودوّن سمو ولي العهد كلمة في سجل كبار الزوار، عبر فيها عن فخره واعتزازه بالكلية، مثمناً سموه جهود القائمين عليها، لما يبذلونه من جهد في رفد الوطن بكفاءات عسكرية تمتلك العلم والمعرفة.

يشار إلى أن كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية تمنح درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية.

وحضر حفل التخريج، مدير الأمن العام، ورئيس جامعة مؤتة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وملحقون عسكريون من دول شقيقة.

بترا