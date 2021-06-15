ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة القيادة والأركان

عمان-الغد – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دورة القيادة والأركان الحادية والستين المشتركة الخامسة والعشرين.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وآمر الكلية.

وقال آمر الكلية العميد الركن مصطفى قفطان الفواز، في كلمة له، إن الكلية تهدف لإعداد ضباط مؤهلين لإشغال وظائف القيادة والأركان المتقدمة، من خلال إشراك منتسبيها في الأبحاث والدراسات والتمارين المكثفة، واعتماد الأسلوب العلمي في التحليل والاستنتاج، مثلما أنها تواصل تطوير مناهجها وأساليبها لمواكبة ما وصلت إليه جيوش العالم في جميع المعارف والعلوم العسكرية.

وشارك في الدورة، التي تمنح شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، ضباط من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، إضافة إلى ضباط من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، وباكستان، وفرنسا.

ونقل سموه، خلال حفل التخريج، تهنئة جلالة القائد الأعلى للخريجين، مؤكداً ثقة جلالته في مخرجات الدورة، التي ستشكل إضافةً نوعية لدورات كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية. ودوّن سمو ولي العهد كلمة في سجل كبار الزوار، عبر فيها عن فخره واعتزازه بالكلية، مثمناً جهود القائمين عليها، لما يبذلونه من جهد في رفد الوطن بكفاءات عسكرية تمتلك العلم والمعرفة.

وحضر حفل التخريج، سمو الأمير فيصل بن الحسين، وسمو الأمير راشد بن الحسن، ومدير الأمن العام، ورئيس جامعة مؤتة، وعدد من الملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى الأردن. –(بترا)