آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيضيوف الغد

ولي العهد يزور الوحدة الخاصة/101 (صور)

منذ ساعتين
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يزور الوحدة الخاصة/101 من مجموعة القوات الخاصة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، الوحدة الخاصة/101، إحدى وحدات مديرية العمليات الخاصة والتدخل السريع.

ولدى وصول سموه إلى الوحدة، كان في استقباله مدير العمليات الخاصة العميد الركن عصام العساف.

وخلال جولة في الوحدة، استمع سموه إلى إيجاز قدمه قائد الوحدة المقدم الركن نايل الشقيرات عن الآليات والأسلحة والمعدات المستخدمة فيها.

وأكد سمو ولي العهد اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصل إليه منتسبو الوحدة الخاصة/101 من حيث الكفاءة التدريبية والقتالية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

مقالات ذات صلة

تأجيل انتخابات أطباء الأسنان إلى 28 الشهر المقبل

منذ 58 دقيقة

دراسة أردنية: للمدخّن السلبي أحقية بمقاضاة المدخّن الإيجابي

منذ ساعة واحدة

نزوح 150 ألف شخص خلال أسبوع من القصف شمال غرب سورية

منذ ساعة واحدة

توقيف النائب فضية الديات ورفض تكفيلها لصفعها ضابطاً

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock