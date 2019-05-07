ولي العهد يزور الوحدة الخاصة/101 (صور)

عمان- الغد- زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، الوحدة الخاصة/101، إحدى وحدات مديرية العمليات الخاصة والتدخل السريع.

ولدى وصول سموه إلى الوحدة، كان في استقباله مدير العمليات الخاصة العميد الركن عصام العساف.

وخلال جولة في الوحدة، استمع سموه إلى إيجاز قدمه قائد الوحدة المقدم الركن نايل الشقيرات عن الآليات والأسلحة والمعدات المستخدمة فيها.

وأكد سمو ولي العهد اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصل إليه منتسبو الوحدة الخاصة/101 من حيث الكفاءة التدريبية والقتالية.

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