ولي العهد يزور قيادة الشرطة الخاصة

زار نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، قيادة الشرطة الخاصة في مديرية الأمن العام.

واطلع سمو ولي العهد، بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، على جاهزية منتسبي القيادة، وأهم المعدات والآليات المستخدمة.

واستمع سموه إلى إيجاز من قائد الشرطة الخاصة عن أبرز المهام والواجبات المنوطة بها، والخطط والبرامج التدريبية الهادفة لتعزيز قدرات العاملين فيها.

وأشاد سمو ولي العهد بكفاءة وحرفية وتطور الشرطة الخاصة، معربا عن ثقة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بمنتسبي مديرية الأمن العام، وتقديره لدورهم الكبير في حفظ أمن الوطن واستقراره.

من جانبه، بين اللواء الركن الحواتمة أن مديرية الأمن العام تنفذ المهام الموكلة لها وفق الاختصاص، وبتنسيق أسهم في رفع مستويات الأداء، مؤكدا الحرص على الحفاظ على كفاءة قيادة الشرطة الخاصة والارتقاء بأداء منتسبيها.