ولي العهد يزور مركز الخدمات الحكومية الشامل في المقابلين

زار سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مركز الخدمات الحكومية الشامل في منطقة المقابلين جنوب العاصمة عمان.

ويأتي إنشاء المركز ضمن خطة المراكز الحكومية الشاملة في إطار تطبيق مفهوم” الحكومة الواحدة”، وتماشياً مع مفهوم التحول الرقمي الذي يهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية كافة.

وأشاد سمو ولي العهد، بدور المركز الذي يعمل على تسهيل الإجراءات على المواطنين، مؤكداً سموه ضرورة تعميم هذه التجربة في جميع المحافظات.

ويضم المركز مكاتب تابعة لـ 15 مؤسسة حكومية، لتوفير 45 خدمة رئيسية، تابعة لوزارات العدل، والعمل والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والخارجية، والمالية، وأمانة عمان الكبرى، ودائرة الأراضي والمساحة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، وإدارة التأمين الصحي، ودائرة قاضي القضاة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ومديرية الأمن العام، ودائرة المخابرات العامة.

ويفتح المركز أبوابه من الساعة التاسعة إلى الساعة السابعة مساءً، ويستكمل المركز تقديم الخدمات المتعلقة بجوازات السفر لغاية الساعة الثانية عشر ليلاً.