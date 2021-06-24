ولي العهد يزور مشروع سرايا العقبة

عمان – الغد – زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، مشروع سرايا العقبة، الذي يعد من أكبر الاستثمارات السياحية في المدينة، بقيمة 5ر1 مليار دينار.

وجال سموه في المشروع، الذي يوفر 600 فرصة عمل، منها 60 بالمئة من المجتمع المحلي، ويضم مرافق سكنية وترفيهية وتجارية، على مساحة 634 ألف متر مربع.

ولفت سموه إلى أهمية إقامة المشاريع الاستثمارية التي من شأنها دفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد، مشيدا بدور مشروع سرايا العقبة في توظيف المئات من أبناء المنطقة وبناتها.

واستمع سموه إلى شرح من المدير التنفيذي لشركة “إيجل هيلز” – الأردن للاستثمار والتطوير العقاري عبدالله فريحات، عن خطة مشروع سرايا الهادفة إلى توسيع إقامة المنشآت السياحية والترفيهية.

وحسب فريحات، ستقوم “سرايا العقبة” بافتتاح مدينة ألعاب مائية تعد الأولى من نوعها في العقبة والأكبر على مستوى المملكة في شهر تموز القادم، إذ ستوفر 123 فرصة عمل ، بعد تلقيهم دورات تدريبية متخصصة.

وأشار إلى أنه ومن منطلق المسؤولية المجتمعية، قدمت “إيجل هيلز” – الأردن 100 منحة دراسية جامعية للمجتمع المحلي، وعملت على توظيف العديد منهم.

ورافق سموه رئيس الوزراء، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.